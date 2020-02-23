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NASA buzul erimesini uzaydan görüntüledi

Küresel ısınmanın etkileri Antarktika'ya sıçradı. Eagle Adasın'daki buz örtüsü 10 günde yüzde 20 eridi.

Son yüzyılda ciddi bir artış gösterdiği belirtilen küresel ısınma, buzulları tehdit ediyor.ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait uydular, kutup bölgesinde buzul tabakasını görüntüledi.

Sıcaklık 18.3 dereceye kadar çıktı

6 Şubat'ta hava istasyonları Antarktika'daki en yüksek sıcaklığı kaydetti. Termometreler 18.3 dereceyi gösterdi. Sıcak hava, 13 Şubat'a kadar devam etti.NASA'ya ait uyduların elde ettiği fotoğraflar, Eagle Adası'nda yer alan buz örtüsündeki değişimi ortaya çıkardı.

Antarktika'ya özgü bir durum değil

Nichols College'de görevli buzul bilimci Mauri Pelto, bu tür olayların Antarktika'da değil, daha çok Alaska ve Grönland'da görüldüğünü belirtti.Pelto, bölgede devam eden sıcaklığın, 21. yüzyıla kadar Antarktika'ya özgü bir durum olmadığını kaydetti.NASA'dan yapılan açıklama göre, adadaki buz tabakasının 10 gün içinde yüzde 20 azaldığına dikkat çekildi.

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