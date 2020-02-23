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Almanya'da bir nargile kafeye daha saldırı düzenlendi

ALMANYA’nın Stuttgart kentinde bir nargile kafeye silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken polis saldırganları arıyor.

Hanau’da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki nargile bara saldırıdan iki gün sonra, bu kez Stuttgart’taki bir nargile bara silahlı saldırı düzenlendi.

Polis yetkilileri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Stuttgart'ta bir nargile kafeye ateş açtıktan sonra kaçtıklarını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve iş yerinde maddi hasar oluştuğunu duyurdu. Yetkililer, nargile kafe ve yakındaki başka bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiğini ifade etti.

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.

Ne olmuştu?

Öte yandan, geçen günlerde de, Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi de yaralandı. 

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