Yapı sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı: 72 bin lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı kimlik belgesi uygulaması yakın zamanda hayata geçti. Bununla birlikte kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan yapı sahiplerinin artık dikkat etmesi gereken bir husus var. Caydırıcı cezalar gelmeye başladı.

ZONGULDAK'ta günübirlik kiralanan evlere yapılan denetim kapsamında, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan 4 evin sahibine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi.

Günübirlik ev kiralayanlara 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kimlik bildirimi zorunluluğu getirmesinin ardından caydırıcı cezalar verilmeye başlandı.

4'e eve 72 bin 100 lira para cezası

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu İncivez Mahallesi'nde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yaptı. Denetimde, yasa dışı ve kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan ruhsatsız 4 ev tespit edildi. Evlerin sahiplerine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi.