Son depremler Konya'da oldu kaç şiddetinde

Konya'dan bir son dakika deprem haberi geldi. Konya'nın Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Can ve ya mal kaybı yok"

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ''Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor'' dedi.