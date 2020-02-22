Abdullah Gül, kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle kendisine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Son dönemlerde AK Parti'yle ters düşen açıklamalarıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi olaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği sözleriyle ilgili yeni açıklama yaptı.

Soylu, Gül'ün gezi sözlerine tepki göstermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Abdullah Gül'ün Karar gazetesinde yayınlanan açıklamalarının ardından, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, içime hançer gibi saplanmıştır" demişti.

"Sözlerimin çarpıtılması büyük bir ayıp ve çirkinlik"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Karar Gazetesi'ne verdiğim mülakatta Gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum." dedi.

Gül, tweetine Karar gazetesinde yayınlanan söyleşisinin şu bölümünü ekledi:

Bakan soylu tepki göstermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi Toplantısı'na katılmıştı.

Konuşmasında "Gezi olmamış olsaydı adımın Süleyman olduğu gibi eminim ki, biz şu anda 15 bin dolar kişi başına gelir seviyesine ulaşmıştık" diyen Soylu, Abdullah Gül'e de tepki göstermişti.

Gül'ün sözlerini "İçime saplanan bir hançer" diye nitelendiren Soylu, şu şekilde konuşmuştu:

"Kimse kusura bakmasın, o günkü Cumhurbaşkanımızın, sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığı'nı, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size. Çok net ve açık söylüyorum, ne yapacaksanız yapın. Bu millet sizi de biliyor, çektiği sıkıntıları da bu oyunu kimin ortaya koyduğunu da biliyor. Siz Amerika ile Avrupa ile beraber olun. Allah şahittir, Tayyip Erdoğan Allah ve milletle beraberdir."

Erdoğan yanıt vermemişti

Gazeteciler geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamalarını sormuştu. Erdoğan, "Biz kendi işimize bakalım" diyerek yanıt vermekten kaçınmıştı.