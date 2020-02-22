Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Yeni bir şey değil

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tedirgin etmeye devam edereken Prof. Dr. Canan Karatay'dan yeni açıklama geldi. Aralık ayında ortaya çıkan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili Canan Karatay, yaptığı açıklamada koronavirüsün yeni bir şey olmadığını senelerdir birlikte yaşadığımızı söyledi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan "CNN TÜRK Masası" programına katılan Canan Karatay, herkesin merakla beklediği koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun 80 yaş üstü olduğunu söyleyen Karatay, koronavirüs için 'dünyayı korkutacak bir olay değil' açıklamasında bulundu.

İşte Canan Karatay'ın yaptığı açıklama

Kelle paçayı hala öneriyorum. Ben asırlardan beri uygulananları söylüyorum ben. Koronavirüsü yeni bir şey değil. Şimdiye kadar 6 tane koronavirüsü var yedinci 19 oldu. Senelerdir birlikte yaşıyoruz. CDC raporuna göre ocak ayına kadar 15 milyon kişi garip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor?

Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten. Çin'de ölenlerin yaşı 80 yaşın üzerinde. Ölenler birçok hastalığı olanlar. Bu kadar dünyayı korkutacak bir olay değil. Bizim vücudumuzda zaten virüsler var. Biz asırlardır virüslerle yaşıyoruz. Ben korona ve grip virüsünden bahsediyorum. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar ölmüyorlar, hastalanmıyorlar. Daha önce gördüğümüz diğer salgınlar var. Diğer salgınlardan daha az ölüme neden oldu.

Kelle paça güç veriyor

Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz. Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız. Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var. İkincisi vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor.

Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor.