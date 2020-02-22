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Tansiyonun düşmediği İdlib'de bir asker şehit oldu

İDLİB'de diplomasi devrede olmasına rağmen tansiyon düşmüyor. Son dakika haberine göre rejim güçlerinin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu açıklandı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu bir asker daha şehit oldu.

Gaziantep Valiliği duyurdu

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tank. Söz. Er. Mecit Demir şehit olmuştur. Șehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun.

İki gün öncede 2 şehit verilmişti

İki gün önce İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (26) ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk (23) şehit düşmüştü. 

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