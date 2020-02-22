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Adil Rami Fenerbahçe'den ayrıldı Sochi'ye gitti

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Fransız futbolcu Adil Rami, Sochi'ye transfer oldu.

Rusya Premier Lig takımlarından Sochi, Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Fransız futbolcu Adil Rami'yi transfer etti.

"Dünya şampiyonu Sochi'de"
Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu.

Sochi, ligde 15 puanla son sırada yer alıyor. Fenerbahçe, sezon başında  1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile dün yollarını ayırmıştı.

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