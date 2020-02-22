HABER /  YEREL

2 yıldır taksisinde unutulan ayakkabının sahibini arıyor

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP’te 2 buçuk yıl önce taksisinde bulduğu çocuk ayakkabısını saklayan taksi şoförü, ayakkabının sahibini bekliyor.

Gaziantep’te Otogar Taksi Durağında taksi şoförlüğü yapan Okan Mercan, 2 buçuk yıl önce taksisinde çocuk ayakkabısı buldu. 2 buçuk yıl önce otogardan aldığı müşterisini Perilikaya Mahallesi’ne bıraktığını söyleyen Mercan, o anda müşterisinin çocuğunun ayakkabısını araçta bulamadığını kaydetti.

Aracında daha sonra yaptığı temizlikte çocuk ayakkabısını bulan Mercan, 2 buçuk yıldır ayakkabının sahibini beklediğini ifade etti. Pembe renkli çocuk ayakkabısını aracının göğsünde muhafaza eden Mercan, ayakkabının aracının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Ayakkabının sahibini beklediğini aktaran Mercan, “Bundan 2 buçuk yıl önce otogardan aldığım bir müşteriyi Perilikaya’ya götürdüm. Çocuğun ayakkabısının düştüğünü söylediler. Aracımın içerisine baktım ama bulamadım. Ben otogara geldikten 1 gün sonra araçta genel temizlik yaptım. Bu sırada ayakkabıyı köşeye sıkışmış olarak buldum. Ben de bu ayakkabıyı aldım ve sahibini bulmak için aracın göğsüne bıraktım. 2 buçuk yıldır bu ayakkabıyı aracın göğsünden muhafaza ediyorum. Sahibi görür, alır diye bekliyorum. Aradan 2 buçuk yıl geçmiş bu ayakkabı o çocuğun ayağına gelmez diye düşünüyorum. Ayakkabının sahibini halen bekliyorum, gelsin buyursun” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Benzine pazartesi gecesi 16 kuruşluk zam bekleniyor! Dolardaki yükseliş etkiledi
Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüs açıklaması
Atakan Kayalar'dan 'Uzaylılara inanıyor musun?' sorusuna enteresan cevap
400 yıl hapis riskine rağmen ifade verdi bulduğu fotoğraflar hayatını değiştirdi
İlhan Cihaner'den CHP yönetimine sert eleştiriler! Kötüye kullanıyorlar
Atakan Kayalar için 90'ların 'dahi çocuğu' Selimcan'dan dikkat çeken yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor için geçmiş olsun mesajı
İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı
Fenerbahçe'nin derbideki patronu Kruse
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir için istenen ceza belli oldu
THY'den önemli uygulama! Öğrencilere part-time çalışma imkanı sağlayacak
e devlet şifresi almak kaç para 2020 zamladı mı?
Yorumlar