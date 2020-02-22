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İran'da ölümcül virüs hızla yayılıyor! Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İRAN'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve 1 kişi öldü. Ülkedeki ölümcül salgında ölü sayısı 6'ya yükselirken enfekte sayısı da 27'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı ülkede 10 koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve bu vakalardan birinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Enfekte sayısı 27'e yükseldi

Tespit edilen son vakalarla birlikte İran'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı toplam 6'ya yükselirken, enfekte kişi sayısı 27'e yükseldi.

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