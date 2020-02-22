Fenerbahçe'nin derbideki patronu Kruse

Galatasaray karşısında iki önemli kozundan mahrum olan Ersun Yanal ipleri Alman yıldıza teslim edecek.

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını tazelemek, Kadıköy geleneğini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray karşısında cezalı Gustavo ve sakat Emre Belözoğlu’ndan mahrum çıkacak. Ancak kredisi kalmayan sarı-lacivertliler mazeret değil çözüm arayışında.

Saha içi lideri Kruse

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu maçta beraberliğin dahi telaffuz edilemeyeceğini belirten teknik direktör Ersun Yanal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken saha içi patronunu da Max Kruse olarak belirledi.

Beklentilerini anlattı

Gustavo ile Emre’nin yokluğunda ipleri Alman yıldıza teslim edecek olan Yanal, Kruse’yle özel olarak görüşerek beklentilerini anlattı. Tüm pas organizasyonunu yönetme görevini üslenecek Kruse, presten kurtulmak için serbest oynayacak, aynı zamanda ikinci golcü sorumluluğunu da alacak.

''Fenerbahçe tarihinde yer almak istiyorum”

Ligde 6 gol, 7 asistle oynayan Max Kruse, Ersun Yanal’la yaptığı görüşmeden son derece moralli ayrılırken, galibiyete golle katkı sağlayacağı yönünde de hocasına söz verdi. Kariyerinde birçok büyük ve kritik maça çıktığını belirten Alman yıldız, derbinin önemini de son derece iyi kavradığını vurgularken “Taraftarımızın önünde ilk kez Galatasaray’a karşı forma giyeceğim. Bu karşılaşmada gol atarak Fenerbahçe tarihinde yer almak istiyorum” ifadesinde bulundu.

İkinci yarıda coştu

Fenerbahçe’nin ikinci yarıda attığı 7 golden dördünü kaydeden, bir de asist yapan Kruse’nin Trabzon’a karşı bir gol, bir asisti, Beşiktaş’a bir golü var. Alman yıldız Galatasaray’a karşı oynadığı ilk maçta ise derbinin golsüz bitmesine engel olamamıştı.

Nihai karar verildi

Ersun Yanal, derbi kadrosunu netleştirdi. Rodrigues’in yokluğunda kanat sıkıntısı yaşayan Yanal, Dirar’ı sağ açıkta, Deniz’i sol açıkta kullanabilmek için maç eksiğine rağmen sol beki Hasan Ali’ye teslim edecek. Bu tercih Tolga’nın da gerçek mevkii olan ön liberoya dönmesini sağlayacak.