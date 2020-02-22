İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı

Galatasaray’ın teknik patronu, derbi planını önde baskı, seri paslaşma, kanat bindirmeleri ve defansın arkasına atılacak toplar üzerine kurdu

Fenerbahçe derbisi öncesinde Fatih Terim ve kurmayları taktik planını büyük oranda şekillendirdi. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda rakibin şifrelerinin çözümü üzerinde duruldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; tecrübeli teknik adam galibiyet reçetesini üç ana maddede toplayarak, taktik antrenmanlarda oyuncularına ezberletti.



1-Fenerbahçe’nin önde baskısı ve iştahlı oyunu kırılacak. Geriden oyun kurulurken ayağa kısa ve seri garanti paslar atılacak, sarı-lacivertlerin öne çıkması sağlanacak. Daha sonra baskı atlatılıp rakip eksik yakalanarak Fenerbahçe yarı sahasını hızlıca geçiş sağlanacak.

2-Hücum geçişlerini kilit nokta olacak ve özellikle atağa çıkarken pas hatası yapılmayacak. Orta sahadan, kanat oyuncularına atılacak ters toplar ile de tarihî rakibin savunma düzeni bozulacak.



3-Bitirici vuruş için de kanatlara beklerden destek gelecek Forvet oyuncuları da sürekli hareket hâlinde olup boşluk arayacak. Jailson’un arkasına yapılacak koşularla rakip hataya zorlanacak.

Vedat Muriç tedbiri

Hücum yönü böyle... Peki ya işin savunma tarafı... Fenerbahçe hücumlarını durdurmak için de Terim’in şablonu hazır. Bu konuda Donk’a özel bir görev veren Fatih Hoca, Hollandalı savunmacısını Vedat Muriç ile adam adama oynatacak. Özellikle yan toplardan Muriç’in bulabileceği hava topları ile oluşabilecek tehlikeler, Donk ile kesilmeye çalışacak.