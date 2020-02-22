Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter’dan yaptığı açıklamada kreditör ülkelerin virüs ile mücadelede aktif rol alması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ölü sayısının 2 bini geçtiği Coroba virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Mali yardım çağrısında bulundu

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, kreditör ülkelere virüsle mücadele için daha fazla mali yardım yapmaları çağrısında bulundu.





60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurdu

Afrika’da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye yapılan yardımlara yönelik açıklamalarda da bulunan Ghebreyesus, ikinci aşamada 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurdu.





Ölenlerin sayısı 2 bin 361'e ulaştı

Öte yandan Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 361'e ulaştı. Fransa'nın ardından İtalya'da da bir kişi hayatını kaybetti. İsrail ve Lübnan'a da sıçrayan virüs nedeniyle İran'da da ölü sayısı 5'e ulaştı. Çin’in Hubei eyaletinde yetkililer Corona virüsün kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceğini aktardı.