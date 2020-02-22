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Kadıköy’de 1 milyar 206 milyon TL’lik derbi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan yıldızların toplam değeri 1 milyar 206 milyon.

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

1 milyar 206 milyon
Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarket’in verilerine göre sarı-kırmızılılar; 101 milyon 500 bin Euro'luk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 81 milyon 350 bin Euro ve bu anlamda Trabzonspor'un ardından ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 206 milyon.

Lemina, 13 milyon Euro değerinde
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina, 13 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sakatlığı bulunan Lemina'nın oynaması beklenmiyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin de 12 milyon Euro'luk değeri var.

En değerlisi Vedat
Fenerbahçe'nin en değerli ismi ise Vedat Muriqi. Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat'ın piyasa değeri 12 milyon Euro. Sarı-lacivertlilerde Max Kruse'nin de 10 milyon 500 bin Euro'luk piyasa değeri dikkat çekiyor.

Kalecilerin değerleri
Kalecilere bakıldığı zaman Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın değeri 5 milyon Euro olurken, Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'ın piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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