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Halkbank davasında yeni gelişme! Temyiz başvurusu reddedildi

ABD'deki Halkbank davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru, incelemenin ardından reddedildi...

ABD'deki Halkbank davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru, incelemenin ardından reddedildi.

New York'taki temyiz mahkemesi, Halkbank'ın başvurusunu inceledikten sonra 'özel statüyle duruşmaya katılım' talebini kabul etmedi.

Sputnik’te yer alan habere göre Halkbank avukatları, 'mahkemenin yargı yetkisi olmadığı' gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için 'özel statüyle duruşmaya katılım' isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi başvuruyu incelemeyi kabul etmiş ve kararını açıklayıncaya kadar ise federal mahkemeden devam eden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu.

Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından federal mahkeme beklemeye aldığı dava sürecine devam edecek.

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