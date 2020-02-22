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Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Erzurum’un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildiği kazada 2 kişi hafif yaralandı.

TFF 1. Lig Erzurumspor-Bursaspor maçını izlemek için Erzurum’a gelen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, saat 09.15 sıralarında Tepebaşı Geçidi yakınlarında kaza yaptı. 50 kişilik Bursaspor’u taraftarı taşıyan otobüs seyir halindeyken önündeki tıra çarpmamak için manevra yaptı. Yolların aşırı buzlanması nedeniyle 16 AHL 409 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Aşkale İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otobüsteki taraftarlar ise diğer otobüslere sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan yok
Takımlarını desteklemek için geldiklerini belirten Bursaspor taraftarı, “Takımımızı desteklemek için gidiyorduk. Yavaş gidiyorduk, önümüze kamyon kırdı ona vurmamak için öbür tarafa kırdık. O sırada devrildik. Çok şükür arkadaşlarımızda bir şey yok tek sevindirici haber bu” dedi.

Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, Tepebaşı Geçidi yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.



Mestan: Hepsinin durumu iyi
Mestan, kazada yaralanan olmadığı bilgisini aldıklarını ifade ederek, "Taraftarlarımız ve aileleri merak etmesinler, hepsinin durumu iyi. Zaten çok az bir yol kalmıştı taraftarlarımızın gideceği yere varmasına. Kaza yerine başka otobüs gönderdik, taraftarlarımızı o otobüslerle gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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