Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtulan genç, Müslüman oldu

ALMANYA'da dünyayı şoke eden ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Kamerunlu genç Pieter Mienneman, Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşının gözünün önünde can verdiğini belirten genç, cuma namazı sonrası kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.

Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.

Arkadaşı gözünün önünde yaşamını yitirdi

Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, Arena Kafe'de ırkçı saldırganın saldırısı sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken saldırıya uğradıklarını, arkadaşlarının ise gözlerinin önünde yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Kurşunu bittiği için hayatta kaldım"

Sıranın kendisine geldiğini ancak saldırganın kurşunu bittiği için ölmediğini anlatan Mienneman, olayın etkisinden çıkamadığını ifade ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Müslüman oldu

Bu olaydan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Bilal Pieter Mienneman, Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.