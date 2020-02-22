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Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

BEYOĞLU'nda sokak ortasındaki silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganları yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Bostan Mahallesi Kurdele Sokak üzerinde 01:00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi sokakta silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.

1 kişi ağır yaralandı

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu 1 kişinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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