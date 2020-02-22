Avrupa'nın göbeğinde Koronavirüs (Kovid-19) alarm! "Yerel dolaşımla yayılmaya başladı"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın göbeğinde kırmızı alarm verildi karantina altına alındı. Japonya'da karantina altına alınan gemide kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de koronavirüs endişesi artmaya devam ediyor. Tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Dünyayı sarsan koronavirüste hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. İşte tüm detaylar...