Avrupa'nın göbeğinde Koronavirüs (Kovid-19) alarm! "Yerel dolaşımla yayılmaya başladı"
Koronavirüs (Kovid-19) dünyaya hızla yayılmaya başlarken Avrupa'nın göbeğinde de kırmızı alarm verildi. Peki şimdiye kadar kaç kişi öldü? koronavirüs hangi ülkede görüldü? İşte bu ve buna benzer soruların cevabı haberimizde.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın göbeğinde kırmızı alarm verildi karantina altına alındı. Japonya'da karantina altına alınan gemide kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de koronavirüs endişesi artmaya devam ediyor. Tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Dünyayı sarsan koronavirüste hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. İşte tüm detaylar...
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 250 kişi yaşamını yitirdi.
Çin ana karasında 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 4, Japonya'da 3, Güney Kore 2, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 870'e çıktı.
Çin ana karasında 75 bin 467, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi.