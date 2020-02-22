Bülent Uygun, Denizlispor ile şampiyonluk yaşamak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırmasının ardından, Teknik Direktör Bülent Uygun’la anlaşmaya vardı. Uygun, ''Benim hedefim, hayalim Denizlispor’un şampiyonluklar yaşaması” dedi.

Kayserispor maçının ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Denizlispor, bugün yaptığı imza töreninde Bülent Uygun ile imzalar atıldı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan imza törenine yönetim kurulu başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan, Engin Şahin, Salih Özcan ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun, Çağatay Bostancı ve Engin Doğrar katıldı.

“Bu şerefli formayı, ligde en güzel şekilde başarı elde etmesi için çalışacağız”

Denizlispor ile anlaşma imzalayan Teknik Direktör Bülent Uygun toplantıda basına açıklamalarda bulundu. Uygun, camialar tarafından tercih edildiğinde en güzel şekilde hizmet edebilmek ve takımı yapısı itibari ile başarıya yükseltmek istediğini belirtti. Uygun, “Biz camialar tarafından tercih edildiğimizde o camiaya ya en güzel hizmeti edebilmek adına gelip hırsımızı, isteğimizi, arzumuzu takımın genel anlamda ki yapısı itibari ile hedeflerini başarmaya çalışıyoruz. Denizlispor geçen sezon şampiyon olup çıktığı bu ligde gerçekten yazdığı destanla herkesin takdirini kazanmıştı. Bu sezonda birçok maçta gösterdiği performansta taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazanmıştı ama bazen işte özellikle son 4-5 haftadır yaşadığı talihsizlikler bazen sürecin değişmesine neden oluyor. Türkiye’de özellikle teknik direktörler olarak bizlerin genel anlamda ki bu kısa süreç içerisinde ki yaşadığımız bu olumsuzluklar değişikliklere neden oluyor. Biz de de bu anlamda göreve layık gördüler ve bizde Bismillah deyip bugün itibari ile imzayı atarak bu şerefli formayı, bu ligde en güzel şekilde başarı elde etmesi için var gücümüzle çalışıp inşallah çok başarılı olacağız diye düşünüyorum” dedi.

“Kadro yapısı olarak herhangi bir sorun görünmüyor”

Teknik Direktör Uygun konuşmalarının devamında ise, “Genel anlamda geldiğimizde kadro itibari ile zaten transfer yapılmayacağı için elimizde ki kadronun yapısını bilerek geliyorsunuz. Bizde elimizde ki olan arkadaşların performansları ne kadar daha yukarı çıkartabiliriz. Oyun sisteminde ne kadar daha kendimizi geliştirebiliriz ya da futbolcu kardeşlerimizi kendilerini ne kadar geliştirebiliriz onlara bakacağız. Rakibimizin öncelikle analizlerinde oyun taktiğimizi, oyun sistemimizi ona göre belirleyeceğiz. Gayet güzel sezon başından bu yana da, gayet başarılı bir ekip çalışması var özellikle Burak kardeşimiz ve Veli kardeşimizin yönetim kurulu ile ortaklaşa yaptığı onlarında eski futbolcu olması münasebetiyle. Kadro yapısı olarak herhangi bir sorun görünmüyor. Talihsiz sakatlıklar var bunlar futbolun doğasında bazen istesen de istemesen de antrenman yönünden olacak diye bir kaide yok bunlar olabiliyor. Ya da kente alışamayan futbolcu olabiliyor. Ama gördüğünüz itibari ile de evet son 4-5 haftayı saymazsak gayet başarılı iyi bir performans sergileyen futbolcu kardeşlerimiz var. 2-3 günden beridir onların mantalitelerini değiştirmek özellikle üzerinde oluşan entropiyi ortadan kaldırmak adına gerek psikolojik olarak, gerekse mental yönden antrenmanlar yapıp onları hazırlamaya başladık” şeklinde ifade etti.

“Yücel İldiz ben ona imparator derim şampiyonluk yaşattı”

Taraftarların Denizlispor’a sahip çıkmalarını isteyen Uygun, “İnanıyorum ki bu haftadan itibaren futbolcu kardeşlerimiz sahada gereken bütün o futbol yeteneklerini sergileyecektir. Haftaya da seyircimizin önünde tekrar onların birlikteliği, beraberliği ve coşkusuyla da birlikte gerçek anlamda ki iyi futbol oynayan Denizlispor’u herkese izleteceğiz inşallah. Seyircimizin tek bilmesini istediğimiz şey şu Mehmet Özdilek hocamda bu takımın başarısı için var gücüyle mücadele etti. O yaşanmışlıkta kalmıştır. Evet Yücel İldiz hocam ben ona imparator derim şampiyonluk yaşattı. Çok dünya iyisi bir insandır çokta severim ona da zaten yönetim kurulu gereken değeri fazlasıyla verdi. Ama burada asıl olan Denizlispor’dur. Hepimiz gelip geçiciyiz onun için Denizlispor’un taraftarından ricam Denizlispor’a sahip çıkmaları bugün sahada hangi futbolcu olursa olsun o futbolcu kardeşim o formayı terletiyorsa, onların gösterdikleri o sevgiyle o formanın daha yücelmesini sağlamalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Benim hedefim, hayalim Denizlispor’un şampiyonluklar yaşaması”

Sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan Uygun, “Şöyle düşündük yani bir başarı varsa zaten siz beni istersiniz. Beni istemediğin yerde ben zaten tazminat alıp da giden bir adam değilim. Dolayısıyla biz önceden sezon sonuna kadar beraber birbirimizi görelim tanıyalım. Sezon sonunda da inşallah her şey gönlümüzden geçtiği gibi olur. Çünkü beni çok sevende vardır aksine hiç sevmeyende vardır. O sevmeyenler hep başkalarının sözleri ile hareket edenlerdir. Ben burada güzel işler yaptıktan sonra birbirimize iyi bir ikili oluşturacağımızı düşünüyorum. Benim hedefim, hayalim Denizlispor’u çok güzel başarılar elde edip şampiyonluklar yaşaması için o temeli atmak” dedi.



