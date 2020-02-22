HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Philips Avent ürün indirimlerini kaçırmayın
ADV Tüm Mamas&Papas ürünlerinde indirim fırsatı!

Beşiktaş Kulübünden koronavirüs iddialarına yanıt

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in hastalığıyla ilgili çıkan "Corona virüs" söylentileri hakkında açıklama yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

Kriptik Tonsillit teşhisi konuldu
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Adem Ljajic’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic’in durumu şu an stabildir. Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü!
Fenerbahçe'de Rami'nin sözleşmesi feshedildi
Gram altın rekor tazeledi! Altın fiyatlarında son durum
Annesi neden yaptın diyerek feryad etti
Ömer Faruk Kavurmacı'ya hapis cezası
ÖNCEKİ HABERLER
Ufuk Sarıca: Oynadığımız oyun maalesef kazanmaya yeterli değildi
12 Dev Adam Hollanda'ya boyun eğdi
Ankara'da Astsubay, eşini öldürüp intihar etti
Kiev-Moskova treni karantinaya alındı
BM'den İdlib açıklaması: Derhal son bulmalı
Hadise Kim Kardashian'a benzemek için popo yaptırmıştı şimdi de...
Yorumlar