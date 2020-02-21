Gram altın rekor tazeledi! Altın fiyatlarında son durum

Hafta başından bu yana yükselişine ara vermeyen altının gram fiyatı, saat 18.10 itibariyle 324 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Altın fiyatları hafta başından beri yükselişini sürdürüyor. Dün kapanışta 24 ayar külçe altının gramı 317 liradan işlem görürken, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdüren gram altın saat 18.10 itibariyle 324 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 529 lira, cumhuriyet altını ise 2.185 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 1.645 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, dünya piyasalarında yaşanan hareketlilik ile altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesini bekliyor.

Koronavirüs altına talebi artırdı

Küresel piyasalarda, koronavirüs olumsuz etkileriyle artan riskten kaçış eğilimi, 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.



Koronavirüs salgınında İran, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de ölümlerin görülmesi salgının dünyaya yayılması yönünde endişeleri daha da artırıyor.

'Gram altında 315-325 lira bandı izlenmesi gerekiyor'

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-325 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.