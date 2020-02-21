HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas ve taktik çalışmayla süren idman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

LJAJİC KADROYA ALINMADI
Yaşadığı boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşten dolayı hafta başından beri serum tedavisi gören Adem Ljajic, Beşiktaş'ın yaptığı son antrenmana katılmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da yıldız futbolcuyu Trabzonspor maçının kadrosuna dahil etmedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yanan Ferrarisi için her şeyi yapan adam
Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek
Ömer Faruk Kavurmacı'ya hapis cezası
Annesi neden yaptın diyerek feryad etti
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü!
Irkçı saldırıda öldürülen Türklerin kimlikleri belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Dört büyük takımn başkanları buluştu
Gezi'deki amaç Erdoğan'ı yönetimden indirmekti
Deprem bölgesine 126 milyon nakdi yardım
Ali Babacan’ın yeni partisinin kuruluş tarihi nihayet belli oldu
Leyla Aydemir cinayeti davasında anneden mahkeme başkanına şok sözler
Seda Başbuğ kaç yaşında Acun Ilıcalı'nın ilk eşi kimdir?
Yorumlar