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Ali Babacan’ın yeni partisinin kuruluş tarihi nihayet belli oldu

6 kez ertelenen Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu. Babacan partisinin tabelasını 9 ya da 10 Mart’ta asmayı planlıyor. Ali Babacan’ın partisi TBMM’ye 11’inci parti olarak girecek.

Babacan’ın partisinin kuruluş tarihi birkaç kez ertelenmişti. Partinin kuruluş tarihi için 2 ya da 3 Mart’ın telaffuz edildiği, ancak o tarihlere yetişemeyeceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre Babacan’ın partisinin 9 ya da 10 Mart’ta kurulacağı ifade ediliyor. Partinin tanıtım toplantısının da 1000-1500 kişilik salonu olan bir otelde yapılması planlanıyor.

Gül partinin tanıtım toplantısında yer almayacak

Babacan’ı desteklediğini belirten 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, partinin vitrininde yer almayacak, partinin tanıtım toplantısına katılması da beklenmiyor.

Babacan’ın partisi TBMM’ye 11’inci parti olarak girecek

Ali Babacan’ın partisi TBMM’ye 11’inci parti olarak girecek. Babacan’ın partisinde iki milletvekilinin yer alacağı belirtiliyor.  

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta’nın Babacan ile beraber hareket ettiği ve yeni kurulacak partiye katılacağı öğrenildi. MHP’den 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilen Usta, iki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Usta, MHP’den ihraç edilmişti. İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun da Babacan’ın partisinde olacağı belirtiliyor.

Babacan, 2001 yılında AK Parti'nin kurucu üyesi oldu

Ali Babacan, 8 Temmuz 2019 tarihinde kurucu üye olduğu AK Parti'den istifa etti. Babacan, istifasının ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada, Türkiye’nin geleceği için yeni bir siyasi parti oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını belirtti.

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