"ABD'den Patriot alacak mıyız?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt: Patriot verin alalım dedim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den Patriot istenmesiyle ilgili soruyu "Biz nasıl Rusya'dan S-400 aldıysak gelin siz bize de Patriot verin alalım dedim. Onlar bize olumlu bir cevap vermediler" diye yanıtladı.
Önceki akşam ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi almak için talepte bulunduğunu yazdı.
Türkiye'nin ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi alacağı haberleri Twitter'da tartışmalara neden oldu. Aynı anda hem Rus S-400'leri hem Amerikan Patriot sisteminin aynı anda kullanılıp kullanılamayacağı gündemi meşgul etti.
"S-400 de kullanabiliriz Patriot da kullanabiliriz"
Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bizim S-400 konusu gündemdeyken o zaman Trump'a "Biz nasıl Rusya'dan S-400 aldıysak gelin siz bize de Patriot verin alalım" dedim. Biz tekdüze çalışmak istemiyoruz. S-400 de kullanabiliriz Patriot da kullanabiliriz. Onlar bize olumlu bir cevap vermediler.
Ne olmuştu?
Türkiye, ABD'nin Patriot satmaması üzerine Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'la yaptığı görüşmelerde; Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satılmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin bu şartlar altında S-400 almasına hak verdiğini ifade etti. Suriye'de Türk askerlerine Rusya destekli Esed Rejimi'nin hava saldırısı düzenlemesinin ardından da bir kez daha Türkiye'nin ABD'den Patriot alması gündeme geldi.