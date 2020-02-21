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85 yaşındaki Yıldırım, çaldırdığı 63 bin 800 lirasına jandarmanın çalışmasıyla kavuştu

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), 85 yaşındaki Reşit Yıldırım'ın evinden çalınan 63 bin 800 lirasını hırsızları yakaladıktan sonra kendisine teslim etti. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aslangazi köyündeki evinde 63 bin 800 lirası çalınan 85 yaşındaki Reşit Yıldırım, jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Titiz çalışma yürüten jandarma personeli, kısa sürede hırsızı paralarla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına çağrılarak parası teslim edilen Yıldırım, büyük mutluluk yaşadı. 

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