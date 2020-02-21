Armağan Çağlayan asker eşleri soyunsun diyen Negahan Alçı'ya dava açtı

Nagehan Alçı'nın 'asker eşleri soyunsun' sözleri büyük tepki çekmişti. Avukatlık mesleğine geri dönen Armağan Çağlayan o sözler için dava açtı.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın, eğitimini aldığı mesleği olan avukatlığa geri döndü. Armağan Çağlayan'ın medyadik davası ise Nagehan Alçı'ya yönelik oldu. Bir asker eşinin avukatı olan Armağan Çağlayan, Alçı'ya dava açtı.

Davanın sebebi ise Nagehan Alçı'nın 10 yıl önce 2010 yılında Twitter'da yaptığı asker eşlerine yönelik paylaşımı oldu. Nagehan Alçı herkesin tepkisini çeken şu twiti atmıştı:

Bir asker eşi olan kişinin bu sözlere karşı Armağan Çağlayan’a başvurduğu ve Çağlayan’ın da dava dilekçesini verdiği öğrenildi. İlk duruşmanın da 28 Şubat’ta görüleceği belirtildi.

Armağan Çağlayan davayı doğrulayarak, "Benim umudum diğer asker eşlerinin de bu davaya müdahil olacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Daha önce bu paylaşımla ilgili dava açılmadığını aktaran Armağan Çağlayan, Nagehan Alçı'dan bu sözleri için maddi ve manevi tazminat talep ettiklerini dile getirdi.