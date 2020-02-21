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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile ilgili soruşturmada 2 FETÖ'cü daha itirafçı oldu

RİZE İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tetikçinin ağabeyi ve eşinin de aralarında olduğu 20 kişi, 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelilerden 5’inin başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışına firar ettiği belirlenmişti. Şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu.

İkinci dalga operasyon yapıldı

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün söz konusu hücreye ikinci dalga operasyon düzenlenmiş, 2'si cezaevinde bulunan 8 şüpheliden 6'sı yakalanmıştı.

18’i önceki operasyonlarda, 6’sı dünkü baskınlarda olmak üzere gözaltına alınan toplam 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilerden 2 FETÖ üyesinin daha etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi. İtirafçı olan 2 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, soruşturmada itirafçı olan FETÖ’cü sayısı 4’e yükselmiş oldu.

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