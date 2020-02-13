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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların FETÖ PDY terör örgütü ile ilişkili oldukları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018’de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

FETÖ bağlantısı

Sarıcaoğlu’nun el konulan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu gelişme üzerine, Başsavcılık, 9'u aktif polis memuru 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de operasyon başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat daire başkanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı, adreslerdeki aramaların ise sürdüğü bildirildi.

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