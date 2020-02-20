Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 gözaltı

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, araran bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Soruşturmada ikinci dalga

Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt evinde toplantı yaptıkları tespit edildi

Soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüpheliler E.E ve E.B.'nın emniyet yapılanmasında yer alan ''mahrem yönetici'' pozisyonunda bulunduğu öğrenildi.

Altuğ Verdi 15 Temmuz gecesi görev yaptığı Üsküdar ve Çengelköy'de bölgesinde darbecilere engel olmuştu

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yaptığı Üsküdar ve Çengelköy'de bölgesinde darbecilere engel olmuştu. Örgüt mensupları da darbe girişiminden hemen sonra şehit müdür Verdi'yi ''işkenceci polis'' olarak lanse edip hedef göstermeye çalışmışlardı.

Soruşturmayı yürüten makamlar, 2017 yılında Rize'ye emniyet müdürü olarak atanan Verdi'nin, 11 Aralık 2018 günü şehit edilmesini, 10 Aralık 2018 günü ise ''Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası"nda karar çıkmasını ise dikkat çekici buluyor.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi.

Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.