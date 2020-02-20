Patates vereceğini söyledi tecavüz etmeye kalkıştı

ERZURUM'da patates verme bahanesiyle, eşinin arkadaşı olduğunu söyleyerek 39 yaşındaki L.G.'yi evine çağırdı. Kadın eve girdiği sırada kapıyı üzerine kitleyerek, zanlı Demir Ç. kadına tecavüzde bulunmaya kalkıştı. Zanlının elinden kurtulmayı başaran L.G. , hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra karakola gidip şikayetçi oldu.

Erzurum'da, patates verme bahanesiyle evine çağırdığı L.G.'ye (39) cinsel saldırıda bulunan Demir Ç.'ye (41) yerel mahkeme tarafından verilen 14 yıllık ceza İstinaf Mahkemesi'nde 12.5 yıla düşürüldü.

Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen 4.5 yıllık cezayı yerinde buldu. İstinaf, Demir Ç. hakkında katılan L.G.'ye yönelik 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan yargılama yapılmış ise de atılı eylemin yargılama sürecinde vasıf değiştirmesi sonucunda 'basit cinsel saldırı' niteliğinde bulunduğunu belirterek 9,5 yıllık cezayı 8 yıla düşürdü.

Üzerine kapıyı kilitledi, kadına saldırmaya başladı

Olay, 26 Ekim 2018'de, Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Demir Ç., L.G.'nin evine gidip, kapısını çaldı. Demir Ç., kapıyı açın L.G.'ye "Ben eşinin kahveden arkadaşıyım. Eşinin haberi var. Benim az ilerideki evimde çuvalda patatesler var, gelip patateslerden al" dedi. L.G. ile birlikte eve giden Demir Ç., kadın girer girmez kapıyı kilitledi ve L.G.'ye cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada L.G., Demir Ç.'den kurtulmayı başarıp, koşarak evine döndü ve durumu eşine anlattı. Eşiyle hastaneye giden L.G., vücudundaki izleri kontrol ettirip, darp raporu aldı. Olayın ardından L.G., polise gidip, şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan Demir Ç., 27 Ekim'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

15 dakika sapığın elinden kurtulmaya çalıştı

"Sanık evimize geldiğinde bana eşimin patateslere bakmamı, beğenirsem almamı söylediğini iletti. Ben sanığın kız kardeşini tanıdığım için herhangi bir kuşku duymadım. Patatese bakmak için sanığın oturduğunu söylediği harabe nitelikteki eve gittim. Evde başka bir kimse yoktu. Girer girmez sanık kapıyı kilitledi, sonra birden üzerime saldırdı. Beni sürükleyerek evin giriş bölümünden salona kadar götürdü. Kurtulmak için elime geçirdiğim terlik, süpürge ve benzeri şeylerle direnmeye çalıştım. Direndiğim için giysilerimi çıkartamadı. Elinden kurtularak eve döndüm. Sanığın evine girdikten sonra bu arbede yaklaşık 15 dakika sürdü. Sanıktan şikayetçiyim cezalandırılmasını istiyorum." Cümlelerini kullandı.

7'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verdiği 4.5 yıllık cezayı yerinde bularak, avukatın istinaf başvurusunu reddetti. 7'nci Ceza Dairesi, Demir Ç. hakkında katılan L.G.'ye yönelik 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan yargılama yapılmış ise de atılı eylemin yargılama sürecinde vasıf değiştirmesi sonucunda 'basit cinsel saldırı' niteliğinde bulunduğunu belirterek 9,5 yıllık cezayı 8 yıla düşürdü ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.