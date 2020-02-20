Mustafa Elitaş ilk kez açıklıyorum dedi! Meğer generaller oğluyla tehdit etmiş

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, darbeci askerlerin sivil mahkemede yargılanması yolunu açan yasanın 26 Haziran 2009 tarihinde Meclis’te kabul edilmesinin ardından yaşananları televizyon programında anlattı. İlk kez açıklıyorum diyen Elitaş'ın anlattıkları gündeme bomba gibi düştü.

Darbeci askerlerin sivil mahkemede yargılanması yolunu açan yasanın 26 Haziran 2009 tarihinde Meclis’te kabul edilmesinin ardından ikisi general, ikisi albay 4 askerin Meclis’te AK Parti Grubu’na gelerek tasarıyı hazırlayan iki grup başkanvekilini tehdit ettiği ortaya çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ''ilk kez açıklıyorum'' diyerek tarihi bir açıklamada bulundu. Türkiye'de askerlerin TCK'nın 250. maddesine giren suçları işlemesi durumunda sivil savcılıklar tarafından kovuşturulmaları ve sivil mahkemelerce yargılanmaları ilkesini getiren değişikliğin onaylanmasından sonra TBMM'ye askerlerin geldiğini ve kendisinin asker olan oğluyla tehdit edildiğini dile getirdi.

İkisi general, ikisi albay 4 asker oğlumla beni tehdit etti!

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, yasanın 26 Haziran 2009 tarihinde saat 00.50'de oybirliğiyle Meclis'ten geçtiğini, aynı gün (26 Haziran 2009) Cuma namazından önce ikisi general, ikisi albay 4 askerin Meclis'te AK Parti Grubu'na gelerek tasarıya destek veren milletvekilini uyardıklarını söyledi.

Elitaş, "26 Haziran Cuma günü…Cuma namazından önce saat:11.00'den sonra, geliyorlar dört kişi…İkisi de general, ikisi de albay. 'Sen bunu imzaladın imzalamaya ama Elitaş nasıl imzalar' diyorlar. Sebep? 'Onun oğlu asker değil mi?' diyorlar. Benim oğlum da er olarak görev yapıyor. Şubat 2009 tarihinde askerlik görevine başladı. Demek ki bize böyle uyarıda bulunanlar, Sayın Baykal'a da böyle uyarmış bulunmuş olabilirler" dedi. Elitaş şu açıklamalarda bulundu:

Birlikte üzerinde düzeltmeler yaptığımız önergedir

'Ne darbesi?' diyoruz. 'Bu Avrupa Birliği ilerleme raporu doğrultusunda hazırlanmış bir yasadır ve ittifakla yaptık. Biz bunu kendi başımıza çıkaran düzenleme yapmadık, aniden de ortaya çıkan bir hadise değil. Saat:13.00'den tarihinde başlayan siyasi partilerle uzlaşarak saat:19.30'da siyasi partilere verdiğimiz ve birlikte üzerinde düzeltmeler yaptığımız önergedir' diyoruz."

Mustafa Elitaş neden imzaladı?

Tasarıyı imzalayan bir arkadaşa (milletvekili) diyorlar ki, 'Sen bunu imzaladın hadi neyse de, Elitaş niye imzaladı?' (Milletvekilimiz) 'ne var ki?' diyor. 'O korkmadan (Mustafa Elitaş) nasıl imzalar? Korkacak nesi var?' (Askerler) 'Onun oğlu asker değil mi?' diyorlar. Benim oğlum Şubat 2009 tarihinde askerlik görevine başladı. Bu kanun çıktığı dönemde askerlik görevi devam ediyordu. Demek ki, bizi uyarmaya çalışanlar Sayın Deniz Baykal'ı da farklı şekilde uyarmış olabilirler."

Sayın Baykal’a da uyarıda bulunmuş olabilirler!

"26 Haziran Cuma günü…Cuma namazından önce saat:11.00'den sonra, geliyorlar dört kişi…İkisi de general, ikisi de albay. 'Sen bunu imzaladın imzalamaya ama Elitaş nasıl imzalar' diyorlar. Sebep? 'Onun oğlu asker değil mi?' diyorlar. Benim oğlum da er olarak görev yapıyor. Şubat 2009 tarihinde askerlik görevine başladı. Demek ki bize böyle uyarıda bulunanlar, Sayın Baykal'a da böyle uyarmış bulunmuş olabilirler."