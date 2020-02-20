İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde aksama

Teknik arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasındaki seferlerde gecikme yaşanıyor.

İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'dan açıklama geldi

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır.