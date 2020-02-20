İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde aksama

Teknik arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasındaki seferlerde gecikme yaşanıyor.
İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksamalar yaşanıyor.
Metro İstanbul'dan açıklama geldi
Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır.
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