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Erdoğan'dan AK Parti milletvekillerine 'tek çocuk' fırçası

Her katıldığı düğünde '3 çocuk yapın' tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek çocuk yapan AK Parti milletvekillerini uyardı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda biraraya geldiği milletvekillerinden tek çocuklu olanları uyardı. Katıldığı düğünlerde genç çiftlere yaptığı “En az 3 çocuk” uyarısını bu kez milletvekilleri için yineledi.

En az 3 çocuk diyorum tek çocukta kalıyorsunuz

Kahvaltı sırasında tek çocuklu milletvekillerine seslenen Erdoğan, “Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum” dedi. Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine bakarak, “Öyle değil mi?” diye espri yaptı.

Ekonomide sıkıntılar var ama aşıyoruz

Erdoğan ekonomiyle ilgili de “Sıkıntılar var, bunları aşıyoruz. Önce yapılacak olanları yapalım. Ciddi işler var öncelik onlarda. Parayı doğru yönetmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Teşkilata bile uğramayan genel müdürler

Bir milletvekilinin “Teşkilata bile uğramayan genel müdürler oluyor” diyerek bir kurumun genel müdürünü şikâyet etmesi üzerine Erdoğan kızarak, “Birbirinizi şikâyet etmeyin” dedi.

Kamp Afyon'da olsun önerisini reddetti

Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu, parti kamplarının daha önce Afyon’da yapıldığını hatırlatarak bir sonraki kampın da bu kentte yapılmasını talep etti. Erdoğan ise Afyonkarahisar’ın uzak olduğunu söyleyerek Kızılcahamam’ı tercih etti.

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