BM'de Esed rejimine 'Türkiye' çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeyinde artan tansiyonu görüşmek için toplandı. Toplantıdan, Türkiye'nin gözlem noktalarını hedef alan Esed rejimine "Saldırılara son ver" çağrısı çıktı.

ABD, Almanya ve İngiltere'den ortak çağrı

ABD, Almanya ve İngiltere rejime, Türkiye'nin idlib'deki gözlem noktalarına yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

BM'den Rusya ve Türkiye'ye çağrı

Öte yandan, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ''Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak idlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla Cenevre'den bilgilendiren Pedersen, hava saldırıları ve çatışmaların devam ettiği ve insani durumun ''alarm verdiği'' İdlib'de, çocukların dondurucu soğuklar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Yerleşim birimlerine doğru ilerleyen çatışmaların daha fazla kitlesel yerinden edilme ve insani felakete neden olacağı uyarısında bulunan Pedersen, Suriye'de rejim ve destekçilerinin M5 kara yolunun doğusunun tamamını ve kara yolunun batısındaki bazı bölgelerle Halep'in batı kırsalını ele geçirdiğini ifade etti.

Suriye'de artan tehlikeye dikkati çeken Pedersen, ''Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda.'' ifadesini kullandı.

Suriye'de uluslararası insani hukuka uyulması, ülke genelinde ateşkes sağlanması çağrısında da bulunan Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni de harekete geçmeye davet etti.