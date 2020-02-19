Meral Akşener istifalarla ilgili konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, istifanın tek taraflı bir beyan olduğunu söyleyerek partisinden ayrılan milletvekillerinin kararına saygı duyduğunu söyledi. Akşener, istifaların değil istifa gerekçelerinin incitici olduğunu ileri sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki istifalarla ilgili konuştu milletvekillerinin ayrılış gerekçelerini İYİ Parti camiasına yapılan haksızlık ve iftira olarak nitelendirdi.

Akşener, partisince düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Edirne'de, ilk olarak Uzunköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından partisinin Uzunköprü İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Akşener, istifalara saygı duyduğunu; ancak gerekçelerin incitici olduğunu kaydetti.

İşte Akşener'in sözleri:

"Bugüne kadar bizden 3 milletvekili arkadaşımız ayrılmıştı. Hiçbirinin hakkında incitici kelime etmedim. Dün soruya cevap verme nedenim, bazı gazetelerin, televizyonların 5 civarında milletvekili arkadaşın bizden istifa edeceği iddiasıydı. Dolayısıyla benim, milletvekili arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin bilmediği konunun gazeteler ve televizyonlar eliyle gündeme getirilmesine dair verilmiş bir cevaptı. Yani ben bilmiyorum, arkadaşlarım bilmiyor, gazeteciler biliyorsa bizim de bilmemizde fayda var.

"Büyük bir haksızlık ve iftira"

Diğer taraftan tekrar söylüyorum; İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Buna ben hep saygı duydum. Ama bu defa arkadaşlarımızın giderken ortaya koydukları gerekçeler çok incitici oldu. Dün de onu söyledim, bugün de onu söyledim, yarın da onu söyleyeceğim. 'Niye ayrıldınız, vay' gibi bir tavrım olamaz, insanlar fikir değiştirebilir onlara saygı duyarsınız, duymalısınız ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılmalarını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık ve iftira olarak gördüğümü tekrarlıyorum."