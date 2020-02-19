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Manchester City UEFA'nın cezasını siyasi buluyor

Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Başkanı Ferran Soriano, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 2 yıl men cezasını 'siyasi' bulduklarını söyledi.

Manchester City'nin Başkanı Ferran Soriano, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiliz ekibine verdiği 2 yıl Avrupa kupalarından men ve 30 bin avro para cezasını kulübün internet sitesinde değerlendirdi.

İddiaların doğru olmadığını savunan Soriano, "Taraftarlarımız iki şeyden emin olabilirler. Birincisi suçlamalar yanlış. İkincisi bunu ispatlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

UEFA'yla her zaman iş birliği yaptıklarını vurgulayan Soriano, şunları aktardı:

"Kulüp sahibi, beyan edilmemiş hiçbir parayı kulübe vermedi. Kar eden bir kulübüz, borcumuz yok. Hesaplarımız denetçiler, yatırımcılar tarafından defalarca incelendi. Deneyimlerimize göre karar hukuki olmaktan çok siyasi görünüyor."

Soriano, görevine devam edip etmeyeceği merak edilen teknik direktör Pep Guardiola'nın süreçle ilgili bilgilendirildiğini ve Katalan teknik adamın sadece futbola odaklandığını kaydetti.

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