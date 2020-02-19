İzmirlilere güzel haber! Yeni tramvay hattı için onay çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli tramvay hattı projesine onay verildiğini duyurdu. 11 kilometrelik proje için, Cumhurbaşkanlığı onayının ardından ihaleye çıkılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İzmir'de Çiğli tramvay hattı için onay verdiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ana Ulaşım Master Planı içinde yer alan Çiğli Tramvay Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak yaklaşık 11 kilometrelik proje, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasının ardından inşaat ihalesine çıkılacak.