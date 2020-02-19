Göz kapağı düşüklüğü diyabet ve tansiyona işaret ediyor!

Doğuştan ya da sonraki dönemlerde farklı birçok sebeple gerçekleşen göz kapağı düşüklüğü bir hastalığın belirtisi olabilir.

Yüzümüzde en çok dikkat çeken yerlerden biri olan gözlerimiz bize sağlığımız hakkında birtakım işaretler de veriyor. Gözün kapağının gözün alt kapağına doğru düşmesi olarak ifade edilen göz kapağı düşüklüğü her ne kadar estetik açıdan bir sorun olarak düşünülse de başka bir çok nedeni olabilir.

Göz kapağında meydana gelen ödem, kontakt lens kullanımı, göz kapağının travmatik nedenlerle ya da yaşa bağlı olarak gevşeme durumu gibi pek çok durumlar göz kapağı düşüklüğüne sebebiyet verebilir.

Göz kapağı düşüklüğüne yol açan nörolojik nedenler arasında; göz kapağını kaldırmakla görevli sinirin diyabet ve hipertansiyona bağlı olarak hasarlanması ya da kafa içindeki seyri sırasında oluşan basılar, sinir-kas kavşağındaki birtakım patolojiler ve göz kaslarını da etkileyen bazı kas hastalıkları sayılabilir.

Göz kapağı düşüklüğü nasıl tedavi edilir?

Tedavisi genel olarak cerrahidir. Cerrahide uygulanacak olan yöntem, göz kapağının muayenesi sonucu belirlenir. Bu nedenle hasta ameliyattan hemen sonra evine gidebilir, ertesi gün kontrole gelip, pansumanı yapıldıktan sonra normal hayatına dönebilir. Hastanın bu işleme bir gününü ayırması yeterlidir.