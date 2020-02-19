Husumetli dayısını acımadan pompalı tüfekle vurarak öldürdü

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, husumetli dayısının üzerine pompalı tüfekle ateş açarak ölümüne sebep oldu. Zanlının ifadesinde, dayısını miras paylaşımı için öldürdüğünü söylemesi kan dondurdu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dönerci dükkanında, husumetli olduğu dayısı 65 yaşındaki Kamil Düzey'i sırtından pompalı tüfekle vurarak öldüren Erdal Bayram, polis ekipleri tarafından tutuklandı. Bayram'ın ifadesinde, dayısını miras paylaşımı nedeniyle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Pompalı tüfekle üzerine ateş açtı

Olay, dün akşam saatlerinde, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi bulunan dönerci dükkanında meydana geldi. Erdal Bayram, yanına pompalı tüfeğini alıp, daha önce tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına gitti. Zanlı Erdal Bayram pompalı tüfekle dayısının üzerine ateş açtı. Saçmaların sırtına isabet ettiği Kamil Kuzey, kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Bayram ise otomobiline binerek kaçtı.

Hastane yolunda yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuzey, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.