Burun ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hapşırmaktan korkmayın...

Burunda meydana gelen şekil ve işlev bozukluklarını gidermek için gerçekleştirilen burun ameliyatları günümüzde çok sık uygulanıyor. Peki burun ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmelidir? İşte bilinmesi gerekenler...

Günümüzde en sık uygulanan operasyonlar arasında yer alan burun ameliyatları ardından dikkat edilmesi gerekenler büyük önem taşıyor. İyi bir doktor seçimi ve başarılı geçen operasyonlar kadar sonrasında uygulanacak bakım da iyileşme sürecini etkiliyor.

Burun ameliyatından sonra dikkat edilmesi gerekenler

-Ameliyattan hemen sonraki süreç için saat başı 15-20 dakikalık bir buz uygulaması

ile morluk ve şişliklerin en aza indirilmesi sağlanmalıdır.

-Hastalar ilk gün sıvı besinlerle beslenmeye dikkat etmelidirler.

-Burun ameliyatından sonra egzersiz işlemine bir süre ara verilmesi gerekmektedir.



-En az iki hafta boyunca spor salonuna gidilmemeli ve egzersiz yapılmamalıdır.

-Üç hafta boyunca alkol ve sigaradan uzak durulması gerekmektedir.

-Burun ameliyatı sonrası en çok korkulan durum ve sorulan sorulardan biri de ameliyat sonrası hapşırmaktır. Hapşırırken ağzı olabildiğince açmak gerekir. Böylece ağız kapalıyken olan basıncın daha az olması sağlanacaktır.

-Ameliyattan bir hafta sonra hastalar banyo yapmaya başlayabilirler.

-Burun temizliği yaparken sümkürmekten kaçınılmalıdır.

-Hastaların gözaltlarında ki şişliklere ve morluklara iki üç ay kadar güneş

gelmemesi için iki üç ay kadar şapka ve güneş kremlerinin kullanılması da oldukça önemlidir.

-Ameliyattan sonra 3-4 ay boyunca burnu oluşabilecek darbelere karşı korumaya

özen gösterilmelidir.