Melih Gökçek'e ihaleye fesat suçlaması! Belediye 16 milyon dolar zarara uğradı iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında başkanlık döneminde belediyeyi 16 milyon dolar zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in şu sıralar başkanlık döneminde yaptığı işler nedeniyle başı dertte. Öyle ki Mansur Yavaş'ın başkanlık koltuğuna oturduğu tarihten itibaren adı sürekli belediyeyi zarar ettirme ve israf suçlamaları ile karşı karşıya kalan Gökçek hakkında bu kez yolsuzluk suç duyurusu yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Raporu'na göre belediye iştiraki olan Belbeton A.Ş.’ye özelleştirme öncesi milyonluk yatırımlar yapıldığı, şirket kârının da kuruma aktarılmadığı iddia ediliyor.

Ayrıca, şirketin satılırken düşük bedelden satıldığı ve belediyenin 16 milyon lira zarara uğratıldığı öne sürüldü. Özelleştirme sonrası oluştuğu iddia edilen 16 milyon 241 bin 345 dolar zararın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, encümenler, ilgili bürokratlar, onay mercilerinden istenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbeton AŞ hakkında Belediye Meclisi özelleştirme kararı verdi; şirket 2012 yılında 12 milyon 500 bin dolara özelleştirildi. Şirketin değer tespitini, EGO ve ASKİ’nin ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin ortak olduğu diğer şirketlerle iş ilişkisinde olduğu tespit edilen “Detay Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık AŞ” firması belirledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin teftişi sonucunda bu bedelin bariz bir biçimde ve kasıtlı olarak düşük gösterildiği ifade edilerek, o dönemdeki Belediye Encümeni ve üst düzey yönetici sıfatına haiz Belediye Başkanı’nın eksik ya da hileli işlemlerle ciddi bir kamu zararına neden oldukları belirtildi.

Belediye yetkililerince yapılan incelemede, şirketin 12 milyon 500 bin dolara özelleştirilmesinden önce Belediye tarafından sadece 2007 ve 2008 yıllarında bordür ve parke taşı üretimi tesisi için yaklaşık 11 milyon TL(o günkü kurla 8 milyon 500 bin dolar) yatırım yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ile Belbeton arasında 1994 yılında imzalanan protokole göre şirketin yıl sonu kârının yüzde 50’sini belediyeye ödemesi gerektiği halde, 2009 yılında kârının yarısı olan yaklaşık 5 milyon TL’lik tutar değerindeki hissesinin Meclis kararı alınarak şirketin öz sermayesine ilave edilmesine karar verildiği belirlendi. Oysa protokole göre şirket karının Belediye’ye aktarılması gerekiyordu.

16 Eylül 2011 gün ve 2732 sayılı Meclis kararı ile de sermaye artışının takas-mahsup işlemleriyle yapılmasına karar verilerek şirketin belediyeye ödemesi gereken kâr payının şirket sermayesine eklendiği belirtildi.

Değerinden 10 kat fazla verdi iddiası

Detay Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık AŞ’nin değerlendirme raporunda, Belbeton AŞ’nin 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 145 milyon TL (o günkü dolar kuruna göre 71 milyon dolar) satış yapacağı öngörülmesine rağmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı yıllar arasında şirkete söz konusu satış tutarının 10 katından fazla olan yaklaşık 1,5 milyar TL(yaklaşık 732 milyon dolar) tutarında ihale verildiği ortaya çıktı. Bu yolla Belbeton özelleştirilmesi Belediye kaynakları ile finanse edilmiş ve geri kalan kısımla ise haksız kazanç elde edilmiş oldu.

İsimsiz ihbara takipsizlik kararı

Belbeton’un satışı döneminde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen isimsiz ve imzasız bir ihbar dilekçesinde, belediye tarafından bu şirkete “Ankara Mücavir Alanı Tretuvar Döşeme İhalesinin” verilmiş olduğu, ancak imal edilen taşların ihale şartnamesine uygun üretilmediği bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı. Dilekçede, şirketin taşeron kullanarak ihale takvimine uymadığı bilgisinin yanı sıra, piyasa değeri ile sahip olduğu fabrikaları, kapasitesi, ticaret hacmi ile İSTON AŞ’den sonra Türkiye’nin en büyük şirketi olduğu, sadece 2009 yılında bordür üretimi amacıyla alınan fabrikanın o tarihteki değerinin 9 milyon dolar olduğu yer aldı.

Aynı dilekçede piyasa değeri en az 80 ila 100 milyon TL arasında olan bu şirketin, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek ile ilişkileri olduğu iddia edilen Murat Genç’in şirketi Genç Limited Şirketi’ne 22 milyon TL’ye satıldığı belirtildi. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu ihbarla ilgili takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı.

Teftiş raporunda şirketin bedelinin çok altında bir satış fiyatı belirlenerek ihale edilmesi, değer belirleyen şirketin belediye, bağlı kuruluşlar ve iş ortakları ile yoğun iş ilişkilerinde bulunması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na o dönemde yapılan bir ihbarda ihaleyi kazanan firma sahibi ile dönemin Belediye Başkanı ile oğlu arasında yakın ilişkilerin bulunduğunun iddia edilmesi gibi delil ve emarelerin bulunduğu belirtildi. Aynı raporda Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesinde yer alan ‘ihaleye fesat’ suçuna dair ciddi emareler bulunduğu belirtildi.

Rapor ve ekleri başsavcılığa iletildi

Değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek, encümen üyeleri ve ilgili bürokratları hakkında 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve diğer kanun hükümleri çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu. Ayrıca değerlemeyi yapan Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ’nin değerleme raporunu gerçeklere aykırı, eksik ve hatalı hazırlandığını gösteren rapor ve ekleri de Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği belirtildi.

Özelleştirme sonrası oluşan 16 milyon 241 bin 345 dolar zararın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, encümenler, ilgili bürokratlar, onay mercileri ve Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ’den tazmini de istenecek.