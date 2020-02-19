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Derbide 20 yıllık Kadıköy serisi

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakip sahada son 23 maçını kazanamadı.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.

Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı. Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 23 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı

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