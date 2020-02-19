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Kas seğirmesi nedir nörolojik bir hastalığın belirtisi olabilir!

Herhangi bir kas veya kas grubunda istemsizce görülen kas seğirmesi oldukça yaygındır ve sıklıkla önemsenmez ancak nörolojik bir hastalığın belirtisi olabilir.

Çoğu insanın yaşadığı bir durum olan kas seğirmeleri önemsiz olabileceği gibi bazen hastalık belirtisi olarak da görülebilir. Vücuttaki herhangi bir kasta istemsiz bir şekilde ortaya çıkan seğirme ya da tıbbi adıyla miyokimi genellikle endişe yaratacak düzeyde olmayabilir.

Tıbbı anlamda seğirmeden bahsedilebilmesi için dışarıdan görünebiliyor olması veya elektromiyografi ile izlenebilmesi gerekir.

Kas seğirmesinin sebepleri nelerdir?

İstemsizce kasılan kasların sebebi tam olarak bilinmese de genel kanı bir kasın duyarlılığının artmış olabileceğidir. Ancak bu kasılmalar nörolojik bir hastalığı da işaret ediyor olabilir. Bu hastalıklar arasında motor nöron hastalıkları, amiyotrofik lateral skleroz (ALS), Isaac sendromu, elektrolit bozuklukları, periferik sinir sistemi hastalıkları, polinöropatiler ve pleksopatiler sayılabilir.

Bölgesel seğirmeler radyoterapi almış kanser hastaları ve motor nöron hastalarında sıkça görülebilir. 

Sağlıklı insanlarda kas seğirmesinin yaygın nedenleri ise genellikle şunlardır:

-Aşırı egzersiz
-Yeterince uyumamak
-Fazla kafein tüketimi-Kalsiyum ve magnezyum eksikliği
-Stres ve endişe
-D vitamini eksikliği
-Kullanılan bazı ilaçlar

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