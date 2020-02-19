Akılalmaz kaza! Havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi

DİYARBAKIR'da hızla gelen otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi. Yardım için olay yerine koşan vatandaşlar, gördükleri karşısında dondu kaldı.

Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle havada taklalar attı

Kaza, önceki gün Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Talihsiz kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.