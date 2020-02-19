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5 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı işte o isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partisinin TBMM grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4'ü ilçe, biri belde olmak üzere toplam 5 belediye başkanına parti rozetini taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün büyük AK Parti ailesine katılma kararı alan 5 belediye başkanımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'a, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen'e ve Siirt Baykan Veysel Karani Beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün'e AK Parti'ye hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

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