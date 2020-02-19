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Tutunamayanlar dizisindeki Keloğlan kimdir Atakan Özyurt Keloğlan oldu

TRT 1'in absürt dizisi Tutunamayanlar son bölümü ile TRT ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizinin son bölümünde Keloğlan karakterine hayat veren youtuber Atakan Özyurt ise merak konusu oldu. Peki Atakan Özyurt kimdir, kaç yaşında?

Tutunamayanlar dizisi her hafta yayınladığı farklı sahnelerle dikkat çeken Tutunamayanlar, Keloğlan karakteri ile merak konusu oldu. Ünlü Youtuber Atakan Özyurt'un Keloğlan karakteri ile çıktığı Tutunmayanlar dizisinde birçok izleyici, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirdi. İşte,Tutunamayanlar dizisinin Keloğlan'ı Atakan Özyurt kimdir?

Tutunamayanlar'da Keloğlan karakteri ile dikkat çeken Atakan Özyurt, 1993 yılında Ordu'da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Labaratuar Bölümü'nde tamamlamıştır. Çektiği Vine'larla tanınan Fatih Yasin ile tanışan Atakan Özyurt ve daha sonra birlikte çektikleri vine ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmışlardır. Youtuber Nilay Toprak ile sevgilidir.

Daha sonra Bilal Hancı ile tanışarak sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında Youtube'da Kafalar kanalını açarak fenomenler arasında yer almışlardır.

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