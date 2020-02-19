Bakan Akar'dan son dakika İdlib açıklaması 'Gözlem noktalarından çekilmiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'teki gözlem noktalarından çekilmek kesinlikle söz konusu değil. Saldırı olursa misliyle karşılık vereceğiz" dedi.

Milli SAvunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İdlib'teki gözlem noktalarından çekildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Akar, İdlib konusunda Rusya ile görüşmelerin devam edeceğini de söyledi.

"İdlib'teki gözlem noktalarından çekilmek kesinlikle söz konusu değil" diyen Bakan Akar, gözlem noktalarına herhangi bir saldırı olması durumunda misliyle karşılık verileceğini söyledi. Bakan Akar, Moskova'daki anlaşmazlıkla biten zirveye rağmen Rusya ile görüşmelerin süreceğini de söyledi.