Borsa İstanbul endeksinden 2 sıfır atılacağı duyuruldu! BİST Müdürü açıklaması

Son dönemde üst üste rekorlar kırarak piyasaları sevindiren Borsa İstanbul'dan dikkat çeken bir karar geldi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla Borsa İstanbul endeksinden 2 sıfır atılacağını açıkladı.

Borsa İstanbul endeksinden 2 sıfır atacak. .Açıklama Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla Borsa tarafında yapıldı.

Basın mensupları ile bir araya gelen Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, önemli açıklamalar yaparak endeksten iki sıfır atılacağını belirtti.

"Enflasyonist piyasa algısı son bulacak''

Bugün itibarıyla başladıkları sürecin mayıs ayına kadar sonlanmasını beklediklerini söyleyen Atilla, endeksten iki sıfır atılması ile endeksin 1200'lere geleceğini ve enflasyonist piyasa algısının biteceğini belirtti.

Atilla, borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hale geleceklerini söyledi.

Açığa satış yasağı kalkacak mı?

Borsada açığa satış yasağının kalkması için çaba sarf ettiklerini de belirten Atilla'nın, Borsa İstanbul ile ilgili verdiği mesajlar şöyle:

"Geçmiş mağduriyetlerle ilgili borsanın yapabileceği bir şey yok. Borsa bir platform, ancak görüş verebiliriz ama degiştirme şansımız yok. Borsayla ilgili algıyı değiştirmek icin çalışmalar yapıyoruz. Tanıtıcı videolarla algı problemlerini çözeceğiz. Borsaya yatırım fonları üzerinden çok gelen var. Yatırım fonu müşterisi 3 milyonun üzerinde."