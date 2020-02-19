Ezgi Eyüpoğlu yaşı kaç Ezgi Eyüpoğlu kimdir bilinen dizileri

Güzel oyuncu Ezgi Eyüpoğlu son günlerde magazin basınının gündeminde. Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edilen Ezgi Eyüpoğlu özel hayatıyla da merak konusu oldu. 31 yaşında olan Ezgi Eyüpoğlu 2016 yılında Kaan Yıldırım ile evlenmiş evlilikleri 3 sene sürmüştü. Peki Ezgi Eyüpoğlu hangi dizilerde rol aldı?

Ezgi Eyüpoğlu'nun adı son günlerde magazin basınının gündeminde. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edilen Ezgi Eyüpoğlu özel hayatıyla merak konusu oldu. 31 yaşında olan oyuncu Ezgi Eyüpoğlu bir evlilik yaptı. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile 2016 yılında evlenen Ezgi Eyüpoğlu'nun bu evliliği 3 yıl sürdü. Peki Ezgi Eyüpoğlu hangi dizilerde rol aldı?

Seda Sayan ile Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte. Arkadaş ortamında başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Hadise ve eski eşi Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadıkları iddiası da yine magazin basının gündeminde.

Ezgi Eyüpoğlu kimdir: Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerle tanınan Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin başrollerini paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle dikkatleri üzerine çekti.. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırdı. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmıştır.

Ezgi Eyüboğlu, Kutsal Damacana Dracoola ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde de rol almıştır.